Арум: Бій Усика і Ф'юрі можна провести швидко і без особливих проблем

Бій чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) можна провести швидко і без особливих проблем.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Я не бачу жодної причини, чому бій Усика з Тайсоном Ф'юрі не можна провести швидко і без особливих проблем. Я дуже добре знаю команду Усика. Його менеджер, Егіс Клімас, мій дуже хороший друг. Він менеджер Ломаченка і Жанібека.

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Я багато з ним мав справ протягом багатьох років. Я знаю Олександра Усика. Я знаю, що він хоче бою. Нещодавно я розмовляв із Тайсоном, і він бажає бою. Цей бій відбудеться наступним, якщо пан Чісора не переможе. Не скидайте Чісору з рахунків.

Він пекельний боєць. У нього приголомшливий удар. Я пам'ятаю, як він бився з Усиком. Він міг перемогти. Цей бій міг закінчитися в будь-який бік. У цьому бізнесі не можна робити попередні прогнози", - сказав Арум.