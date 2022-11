Усик пожертвував 50 тис доларів на генератори для українських лікарень

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0,13 КО) пожертвував 50 тисяч доларів у рамках благодійного проєкту UNITED24.

Про це повідомляє пресслужба платформи.

Долучитись до збору можна за посиланням.

🥊@usykaa made his own contribution as part of the fundraiser for generators to power Ukrainian hospitals, transferring $50,000 💙💛

Thank you, Champion!

Join the fundraiser, too:https://t.co/XLrjKL6pNt pic.twitter.com/TTRpMDxkCS