Усик пожертвував 50 тис доларів на генератори для українських лікарень

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0,13 КО) пожертвував 50 тисяч доларів у рамках благодійного проєкту UNITED24.
Про це повідомляє пресслужба платформи.
"Усик жертвує 50 000 доларів на генератори для українських лікарень. Дякуємо, чемпіоне. Разом з іншими амбасадорами UNITED24 Олександр продовжує збирати кошти, щоб допомогти героїчним українським медикам, які рятують життя при світлі ліхтариків", - повідомила організація.
Долучитись до збору можна за посиланням.
🥊@usykaa made his own contribution as part of the fundraiser for generators to power Ukrainian hospitals, transferring $50,000 💙💛— U24 (@U24_gov_ua) November 30, 2022
Thank you, Champion!
Join the fundraiser, too:https://t.co/XLrjKL6pNt pic.twitter.com/TTRpMDxkCS