Усик пожертвував 50 тис доларів на генератори для українських лікарень

Разом з іншими амбасадорами Олександр продовжує збирати кошти, щоб допомогти героїчним українським медикам

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0,13 КО) пожертвував 50 тисяч доларів у рамках благодійного проєкту UNITED24.

Про це повідомляє пресслужба платформи.

"Усик жертвує 50 000 доларів на генератори для українських лікарень. Дякуємо, чемпіоне. Разом з іншими амбасадорами UNITED24 Олександр продовжує збирати кошти, щоб допомогти героїчним українським медикам, які рятують життя при світлі ліхтариків", - повідомила організація.

Долучитись до збору можна за посиланням.