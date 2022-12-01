Ф’юрі - Красюку: Дістань Усика і нехай вийде на бій

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), вступив у словесну перепалку з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) під час його інтерв’ю перед боєм з Дереком Чісорою (33-12, 23 КО).

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Чісора: "О, команда Усика тут. Ти взяв Усика з собою?"

Красюк: "Звичайно".

Ф‘юрі: "Де ти його ховаєш? В кишені? Дістань його і нехай вийде на бій".

Красюк: "Ти краще вигравай свій бій у суботу".

Ф’юрі: "Не турбуйся про мене, турбуйся краще про себе".