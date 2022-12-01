Головне
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Сьогодні 18:58 325
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:57 338
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Сьогодні 17:15 226
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Сьогодні 16:33 312
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Сьогодні 16:11 459
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Сьогодні 15:10 417
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 14:03 2501
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 14:02 1633
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 12:26 350
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 11:10 318
Прямі трансляції

Ф’юрі - Красюку: Дістань Усика і нехай вийде на бій

Сьогодні 20:35 378 0
Ф'юрі вступив у словесну перепалку з промоутером Усика
Ф’юрі - Красюку: Дістань Усика і нехай вийде на бій
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), вступив у словесну перепалку з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) під час його інтерв’ю перед боєм з Дереком Чісорою (33-12, 23 КО).

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Чісора: "О, команда Усика тут. Ти взяв Усика з собою?"

Красюк: "Звичайно".

Ф‘юрі: "Де ти його ховаєш? В кишені? Дістань його і нехай вийде на бій".

Красюк: "Ти краще вигравай свій бій у суботу".

Ф’юрі: "Не турбуйся про мене, турбуйся краще про себе".

Нагадаємо, Усик пожертвував 50 тис доларів на генератори для українських лікарень.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5472
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3060
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5447
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2501
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5998
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 8630
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9960
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1835
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7292
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9954 6
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16128
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7950