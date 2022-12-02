Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має шанси перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс.

"Усик – чудовий боєць. Він розумний, добре рухається. Усик був абсолютним чемпіоном світу на одну вагову категорію нижче. Подивіться, скільки в нього поразок. Тож його треба сприймати всерйоз, бо цей хлопець не програвав. Він серйозний боксер, чудовий боєць".

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"Усик робив те, чого інші від нього зовсім не чекали. Тож я даю йому великі шанси у цьому бою. Він не вийде на ринг, щоб прилягти чи здатися. Він вийде та спробує стати абсолютним чемпіоном світу", - сказав Льюїс