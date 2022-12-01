Головне
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
Вчора 23:02 701
Хорватія - Бельгія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:00 640
Канада - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 16:59 620
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Сьогодні 16:11 193
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Сьогодні 15:10 241
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 14:03 2474
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 14:02 1598
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 12:26 267
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 11:10 268
Іспанія зіграє з Японією, Хорватія - з Бельгією: розклад матчів 1 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 333
Прямі трансляції

Гантер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 15:55 196 0
Майкл Гантер поділився прогнозом на бій між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).
Гантер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Гантер, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 КО) може перемогти чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів американський боксер надважкої ваги Майкл Гантер (20-1-2, 14 KO).

Актуально: Тренер Дюбуа: Ф’юрі використає різні тактики, щоб уповільнити Усика

"В Усика хороші шанси на перемогу. Одна річ, якої йому не вистачає - це отримати повагу. Не знаю, чи зможе він заслужити поваги Тайсона Ф'юрі. На мою думку, проблема полягає у вазі.

Не думаю, що Ф'юрі одразу накинеться на Усика. Якщо Усик активізується й нанесе кілька ударів на початку, то заслужить повагу, й потім Тайсон уже не зможе накинутися. За такого розвитку подій, Олександр матиме чудовий шанс на перемогу в цьому поєдинку", - сказав Гантер.

Раніше Шелестюк назвав найнебезпечнішого суперника для Усика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5350
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5918
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8756
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 6628
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 2735
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5388
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30669 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28804
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22686
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187600
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260359
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1835