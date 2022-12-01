Гантер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 КО) може перемогти чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів американський боксер надважкої ваги Майкл Гантер (20-1-2, 14 KO).

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"В Усика хороші шанси на перемогу. Одна річ, якої йому не вистачає - це отримати повагу. Не знаю, чи зможе він заслужити поваги Тайсона Ф'юрі. На мою думку, проблема полягає у вазі.

Не думаю, що Ф'юрі одразу накинеться на Усика. Якщо Усик активізується й нанесе кілька ударів на початку, то заслужить повагу, й потім Тайсон уже не зможе накинутися. За такого розвитку подій, Олександр матиме чудовий шанс на перемогу в цьому поєдинку", - сказав Гантер.