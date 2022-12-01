Красюк: Усик ніколи не відмовиться від титулу

Промоутер українця розповів про можливу відмову від титулу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не відмовиться від титулу заради бою з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Якщо хтось замислюється про те, що Усик звільнить титул, він абсолютно помиляється. Олександр ніколи не відмовиться від пояса. Усик йтиме за званням абсолютного чемпіона, щоб для цього не знадобилося".

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"Битися з усіма обов'язковими претендентами - не найулюбленіший сценарій Усика, але оскільки Олександр вважає себе в позитивному сенсі впертою, цілеспрямованою людиною, він цього не пропустить. Він йтиме вперед і справлятиметься з викликами", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик пожертвував 50 тис доларів на генератори для українських лікарень.