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Красюк: Усик ніколи не відмовиться від титулу

Сьогодні 19:00 273 0
Промоутер українця розповів про можливу відмову від титулу
Красюк: Усик ніколи не відмовиться від титулу
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не відмовиться від титулу заради бою з володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Якщо хтось замислюється про те, що Усик звільнить титул, він абсолютно помиляється. Олександр ніколи не відмовиться від пояса. Усик йтиме за званням абсолютного чемпіона, щоб для цього не знадобилося".

  Гантер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

"Битися з усіма обов'язковими претендентами - не найулюбленіший сценарій Усика, але оскільки Олександр вважає себе в позитивному сенсі впертою, цілеспрямованою людиною, він цього не пропустить. Він йтиме вперед і справлятиметься з викликами", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик пожертвував 50 тис доларів на генератори для українських лікарень.

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