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Шелестюк назвав найнебезпечнішого суперника для Усика

Сьогодні 13:40 180 0
Тарас Шелестюк прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Шелестюк назвав найнебезпечнішого суперника для Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Тарас Шелестюк

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) є найнебезпечнішим суперником для володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк в інтерв'ю Студия бокса Виктора Ялымова.

"Для мене Тайсон Фюрі – найнебезпечніший суперник для Сані. Не тільки в боксерському плані, тому що він вищий, має довші руки, він потужніший, може брудно боксувати. Джошуа трохи намагався це робити в останньому поєдинку, але за один тренувальний табір Роберт Гарсія не може з боксера-класика зробити брудного боксера. А Ф'юрі може все це робити. Він може і навалитися, і притримати, і вдарити.

Актуально: Тренер Дюбуа: Ф’юрі використає різні тактики, щоб уповільнити Усика

Саня сильний психологічно. Він сильніший, ніж Джошуа та Вайлдер. Але Ф'юрі зовсім на іншому рівні психологічно. Я думаю, що тут Саня програє психологічно та й у довжині рук. Можна сказати, що за всіма параметрами Саня програє цей бій.

Я думаю, він може витягнути його через дух. Ви пам'ятаєте, коли Вайлдер влучив по Ф'юрі всі думали, що це нокаут, але той піднявся. Я думаю, що у цьому бою Ф'юрі буде фаворитом – шанси 60 відсотків на 40. Сані треба стрибнути на 2-3 голови вище за себе, щоб вийти переможцем з цього поєдинку", – сказав Шелестюк.

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