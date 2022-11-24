Тренер Дюбуа: Ф’юрі використає різні тактики, щоб уповільнити Усика

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) у бою проти володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (20-0, 13 КО) має використати свою фізику.

Про це розповів Шейн Макгіган, тренер чемпіона WBA World Даніеля Дюбуа (18-1, 17 КО).

"Це цікаво буде побачити. Джошуа не використав свою фізику проти Усика. Чісора завдав Усику великих проблем просто чистим розміром і фізикою.

Ми бачили, що Ф’юрі зробив з Вайлдером. Одна з найкращих речей, які він зробив — це просто спустошив його силу та енергію: висів на ньому, в’язав його, просто був із ним здорованем.

Звичайно, я буду зацікавлений у цьому поєдинку. Це буде чудовий бій. Він не буде таким чистим і повним екшену, як бій із Джошуа. Але Джошуа просто поступився швидкістю. Я вважаю, що Усик зробить це також з Тайсоном Ф’юрі. Він надто швидкий для нього.

Але Ф’юрі використає різні тактики, щоб уповільнити Усика. Чісора завдавав по ньому ударів, а Ф’юрі швидший Чісори, він кращий боєць, ніж Чісора. Він повинен використовувати свою фізику. Але це все ще гарний поєдинок. Я хочу його побачити", - сказав Макгіган.