Гірн: Бій Джошуа - Вайт продасть усі квитки на Вемблі

Колишній тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Вайт (27-3, 19 КО) може отримати бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Хочу організувати цей бій. Збираюся поговорити з Ділліаном та командою, хай він поки відпочине. Звісно, поєдинок Джошуа з Вайтом - це великий стадіонний бій. Вони продадуть всі квитки на Вемблі. Цей стадіон можна продати за хвилину, але це працює лише з Ентоні. Очевидно, що в березні такий бій не організувати, але влітку - чому ні?"