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Гірн: Бій Джошуа - Вайт продасть усі квитки на Вемблі

Сьогодні 14:09 139 0
Промоутер розповів про можливу організацію бою Джошуа - Вайт
Гірн: Бій Джошуа - Вайт продасть усі квитки на Вемблі
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - Boxing News 24.

Колишній тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Вайт (27-3, 19 КО) може отримати бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Хочу організувати цей бій. Збираюся поговорити з Ділліаном та командою, хай він поки відпочине. Звісно, поєдинок Джошуа з Вайтом - це великий стадіонний бій. Вони продадуть всі квитки на Вемблі. Цей стадіон можна продати за хвилину, але це працює лише з Ентоні. Очевидно, що в березні такий бій не організувати, але влітку - чому ні?"

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"Поки невідомо, з ким наступним битиметься Джошуа. Але ми поговоримо з Ділліаном і командою. Є багато варіантів. Обіцяю, наступний поєдинок Ентоні буде пристойним. Джошуа може перемогти боксера будь-якого рівня у надважкій вазі, але Ентоні хоче справжнього поєдинку", - сказав Гірн.

Стало відомо, коли Джошуа може провести свій наступний бій.

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