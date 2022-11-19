Гірн: Головна мета - організувати бій Джошуа проти Вайта

Колишній тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Вайт (27-3, 19 КО) може отримати бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Коли перетнувся учора з Франкліном, сказав йому: "Переможеш Вайта - отримаєш бій з Джошуа. Отримаєш 7-значний гонорар. Це змінить твоє життя". Цей поєдинок дуже і дуже небезпечний для Ділліана. Думаю, є дуже хороші шанси, що наступний бій Джошуа буде з Вайтом. Ентоні збирається повернутися до тренувань десь біля Нового року. Планує провести поєдинок у березні"