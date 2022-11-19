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Гірн: Головна мета - організувати бій Джошуа проти Вайта

Сьогодні 17:01 401 0
Промоутер розповів про можливий бій Джошуа - Вайт
Гірн: Головна мета - організувати бій Джошуа проти Вайта
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - Express.

Колишній тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Вайт (27-3, 19 КО) може отримати бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Коли перетнувся учора з Франкліном, сказав йому: "Переможеш Вайта - отримаєш бій з Джошуа. Отримаєш 7-значний гонорар. Це змінить твоє життя". Цей поєдинок дуже і дуже небезпечний для Ділліана. Думаю, є дуже хороші шанси, що наступний бій Джошуа буде з Вайтом. Ентоні збирається повернутися до тренувань десь біля Нового року. Планує провести поєдинок у березні"

  Вайт: Я готовий битися з Джошуа хоч завтра

"Якщо Вайт переможе Франкліна - одразу ж почнемо працювати над боєм з Джошуа. Або проведемо його вже влітку на стадіоні. Радий можливості говорити про це прямо, але все одно треба буде ще поговорити з командою Ентоні після поєдинку Вайта. Безумовно, головна мета - організувати бій Джошуа проти Вайта, якщо він переможе", - сказав Гірн

Раніше Вайт включив Усика у список бажаних суперників.

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