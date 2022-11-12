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Вайт включив Усика у список бажаних суперників

Сьогодні 12:37 159 0
26 листопада Вайт проведе бій проти Франкліна
Вайт включив Усика у список бажаних суперників
#Ділліан Вайт

Джерело - Boxing News 24.

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 KO) визначився зі списком боксерів, з яким хоче провести бій.

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Джермейн Франклін, а далі Джошуа, Вайлдер, Ф’юрі, Усик. І тоді я поб’юся з усіма, хто може битися в мою епоху. Чи можу я виступати ще чотири роки? Не знаю, треба подивитися, як почуватиметься моє тіло. Я досі молодий, я, як і раніше, добре почуваюся. Чудово, що я не маю великої кількості аматорських боїв. У мене невеликий пробіг. Це добре", - сказав Вайт.

26 листопада Вайт проведе бій проти Франкліна.

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