Британський надважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 KO) визначився зі списком боксерів, з яким хоче провести бій.

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Джермейн Франклін, а далі Джошуа, Вайлдер, Ф’юрі, Усик. І тоді я поб’юся з усіма, хто може битися в мою епоху. Чи можу я виступати ще чотири роки? Не знаю, треба подивитися, як почуватиметься моє тіло. Я досі молодий, я, як і раніше, добре почуваюся. Чудово, що я не маю великої кількості аматорських боїв. У мене невеликий пробіг. Це добре", - сказав Вайт.