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Вайт: Я готовий битися з Джошуа хоч завтра

Сьогодні 15:40 255 0
Ділліан Вайт прокоментував плани на майбутнє
Вайт: Я готовий битися з Джошуа хоч завтра
#Ділліан Вайт

Джерело - tribuna.com.

Колишній тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Вайт (27-3, 19 КО) оцінив своїх потенційних суперників.

Про це розповів сам боксер.

"Я готовий битися з Джошуа хоч завтра. Я буду битися з ним навіть за невеликі гроші.

Щоразу, коли ми з ним сваримося, летять іскри. Ми просто хочемо побити один одного.

Франклін - найкращий суперник на дану хвилину. У нього рекорд 22-0. Дуже важко перемогти того, хто не переможений. Він не вміє програвати. Для мене це буде захоплюючий бій.

Він дуже впевнений. Він каже, що збирається нокаутувати мене і дасть мені реванш. Багато людей недооцінюють мене. Багато людей не думають, що я такий хороший, як є. Коли вони справді опиняються на ринзі зі мною, тоді вже занадто пізно: "Він б'є набагато сильніше, ніж я думаю. Він рухається набагато краще, ніж я думаю. Він набагато гостріший, ніж я думаю".

Після поразки гарний час для того, щоб переоцінити деякі речі, поставити щось під сумнів і спробувати покращити деякі речі. Я і моя команда відчували, що ці зміни потрібні.

Мій рекорд доводить, що я бився з хлопцями, з якими ніхто інший не хотів битися", – сказав Вайт.

Раніше промоутер назвав імена можливих суперників Джошуа.

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