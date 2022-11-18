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Промоутер: Команди Усика та Ф'юрі зроблять усе можливе, щоб уникнути Хрговича

Сьогодні 15:10 209 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Промоутер: Команди Усика та Ф'юрі зроблять усе можливе, щоб уникнути Хрговича
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Філіп Хргович

Джерело - sport24.ua.

Обов'язковий претендент IBF Філіп Хргович (14-0, 12 КО) не стане на заваді бою між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) за звання абсолютного чемпіона дивізіону.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Звичайно, команди Усика та Ф'юрі зроблять усе можливе, щоб уникнути Філіпа Хрговича, адже вони хочуть влаштувати великий бій. Для нас це складно, бо, звичайно ж, нам потрібно виконати роботу для Хрговича.

Цей бій дуже важливий для боксу, але водночас хорват – обов'язковий претендент. Я впевнений, що буде рішення. Мабуть, є ще обов'язковий захист WBA за участю Даніеля Дюбуа. Таке трапляється, коли проходять уніфікації та бої за звання абсолютного чемпіона. Але я впевнений, що ми спрацюємося", – відзначив Гірн.

Раніше промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі.

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