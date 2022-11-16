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Красюк: Ми очікуємо, що наступний бій Усика буде за абсолюта

Сьогодні 18:22 292 0
Промоутер Усика розповів про плани свого підопічного
Красюк: Ми очікуємо, що наступний бій Усика буде за абсолюта
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Призначення Філіпа Хрговича (14-0, 12 КО) претендентом на титул IBF не вплине на бій між чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"На даному етапі я можу припустити, що це ніяк не вплине на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Ми очікуємо, що його наступний бій буде за звання абсолюта, тому, швидше за все, він відбудеться на Близькому Сході", - сказав Красюк.

Раніше Ф'юрі назвав місце бою з Усиком.

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