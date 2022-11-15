Ф'юрі назвав місце бою з Усиком

Бій між чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) найімовірніше відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це розповів британський боксер.

"Якщо є можливість Усика змусити, і він дійсно хоче цього бою, то він стане моїм наступним суперником після Чісори. Якщо я виграю, і все буде добре, то я більше не розглядаю жодних інших варіантів, але ви не можете порахувати своїх курчат, поки вони не вилупляться.

Якщо бій з Усиком відбудеться, більш ніж ймовірно, що це буде в Саудівській Аравії. Я пройду через нього, а потім повернуся до Великобританії", - розповів Ф’юрі.