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Ф'юрі назвав місце бою з Усиком

Сьогодні 10:10 210 0
Ф'юрі прокоментував бій з Усиком
Ф'юрі назвав місце бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingscene.com.

Бій між чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) найімовірніше відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це розповів британський боксер.

"Якщо є можливість Усика змусити, і він дійсно хоче цього бою, то він стане моїм наступним суперником після Чісори. Якщо я виграю, і все буде добре, то я більше не розглядаю жодних інших варіантів, але ви не можете порахувати своїх курчат, поки вони не вилупляться.

Якщо бій з Усиком відбудеться, більш ніж ймовірно, що це буде в Саудівській Аравії. Я пройду через нього, а потім повернуся до Великобританії", - розповів Ф’юрі.

Раніше тренер Вайлдера закликав Усика відкласти бій із Ф'юрі.

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