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Гірн: Хейні не може програти Ломаченку

Сьогодні 14:53 269 0
Промоутер розповів про можливий бій Хейні - Ломаченко
Гірн: Хейні не може програти Ломаченку
#Едді Гірн, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) буде важко в бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я знаю, що в угоді Хейні мінімум є бій з Ломаченком. Для нього зараз слушний час, щоб побитися з Василем. Я не кажу, що це буде легкий бій, але зараз Хейні буде в рази простіше, ніж кілька років тому. Це по-справжньому чудовий поєдинок для нього. Як на мене, Хейні не може програти Ломаченку".

  Актуально: Представники Ломаченка та Хейні ведуть переговори про організацію бою

"Нехай виграє, а потім переходить у перший напівсередній дивізіон, якщо тільки Раян Гарсія або Джервонта не залишаться у легкому", - сказав Хірн.

Раніше Ломаченка призначили офіційним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу.

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