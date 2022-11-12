Гірн: Хейні не може програти Ломаченку

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) буде важко в бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я знаю, що в угоді Хейні мінімум є бій з Ломаченком. Для нього зараз слушний час, щоб побитися з Василем. Я не кажу, що це буде легкий бій, але зараз Хейні буде в рази простіше, ніж кілька років тому. Це по-справжньому чудовий поєдинок для нього. Як на мене, Хейні не може програти Ломаченку".