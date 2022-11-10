Представники Ломаченка та Хейні ведуть переговори про організацію бою

Український боксер може побитися за пояси WBA, WBC, IBF та WBO

Джерело - Чемпіон.

Колишній володар титулів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у своєму наступному бою має зустрітися з абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіном Хейні.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон із посиланням на джерела в промоутерській компанії Top Rank, яка представляє інтереси обох боксерів.

Наразі команди майбутніх суперників ведуть перемовини про організацію поєдинку.

На кону майбутнього бою стоятимуть пояси WBA, WBC, IBF та WBO, якими володіє Хейні, та відповідно статус абсолютного чемпіона.

Раніше стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом.