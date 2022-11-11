Красюк: Якщо поєдинок із Ф'юрі не відбудеться, у нас є план В

Джерело - Чемпіон.
Команда чемпіона WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) має запасний план на випадок, якщо поєдинок із чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.
Про це повідомляє промоутер українця Олександр Красюк.
"Є план В, план С. Ми ведемо переговори також із Близьким Сходом, у нас є певні опції. Умови цих переговорів саме так і звучать, що якщо тут форс-мажор у нас відбувається, то ми займаємося організацією поєдинку вже в інших умовах і, цілком імовірно, з іншими учасниками. Це вже все альтернативи. Для нас важливий саме поєдинок за абсолютного чемпіона світу. Все інше - це вже будуть компроміси".
Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу
"Звичайно ж, ми маємо план B, план С. Ми вже над ними працюємо. Але ми працюємо справді в режимі альтернативних варіантів, оскільки весь акцент у нас стоїть на абсолютному чемпіонстві світу. Цілком можливо, що цей поєдинок має шанс стати історичним", - сказав Красюк.
Раніше Усик розповів, чому не хоче нокаутувати Ф'юрі.