Красюк: Якщо поєдинок із Ф'юрі не відбудеться, у нас є план В

Команда чемпіона WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) має запасний план на випадок, якщо поєдинок із чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.

Про це повідомляє промоутер українця Олександр Красюк.

"Є план В, план С. Ми ведемо переговори також із Близьким Сходом, у нас є певні опції. Умови цих переговорів саме так і звучать, що якщо тут форс-мажор у нас відбувається, то ми займаємося організацією поєдинку вже в інших умовах і, цілком імовірно, з іншими учасниками. Це вже все альтернативи. Для нас важливий саме поєдинок за абсолютного чемпіона світу. Все інше - це вже будуть компроміси".