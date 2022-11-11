Головне
Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ
Вчора 16:56 667
Довбик - найкращий гравець 12 туру УПЛ
Сьогодні 16:40 110
Маліновський - у команді тижня Серії А за версією SofaScore
Сьогодні 11:29 230
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст
Вчора 22:38 1437
Прометей вибув із розіграшу Кубка Виклику
Вчора 21:40 364
Збірна України здолала Італію на турнірі в Угорщині
Вчора 19:39 562
Мудрик - у ТОП-10 дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 15:38 452
Чорноморець здолав Минай у 12 турі УПЛ
Вчора 14:57 517
Львів переграв Рух у львівському дербі в 12 турі УПЛ
Вчора 14:55 376
За підтримки FAVBET: Екскапітан донецького Шахтаря Дарійо Срна представив довгоочікувану автобіографію
Вчора 14:42 272
Прямі трансляції

Красюк: Якщо поєдинок із Ф'юрі не відбудеться, у нас є план В

Сьогодні 15:33 284 0
Промоутер Усика розповів про можливу відмову Ф'юрі від бою
Красюк: Якщо поєдинок із Ф'юрі не відбудеться, у нас є план В
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Команда чемпіона WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) має запасний план на випадок, якщо поєдинок із чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.

Про це повідомляє промоутер українця Олександр Красюк.

"Є план В, план С. Ми ведемо переговори також із Близьким Сходом, у нас є певні опції. Умови цих переговорів саме так і звучать, що якщо тут форс-мажор у нас відбувається, то ми займаємося організацією поєдинку вже в інших умовах і, цілком імовірно, з іншими учасниками. Це вже все альтернативи. Для нас важливий саме поєдинок за абсолютного чемпіона світу. Все інше - це вже будуть компроміси".

  Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

"Звичайно ж, ми маємо план B, план С. Ми вже над ними працюємо. Але ми працюємо справді в режимі альтернативних варіантів, оскільки весь акцент у нас стоїть на абсолютному чемпіонстві світу. Цілком можливо, що цей поєдинок має шанс стати історичним", - сказав Красюк.

Раніше Усик розповів, чому не хоче нокаутувати Ф'юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал втримав перемогу над Кадісом: Результати 14 туру Ла-Ліги Реал втримав перемогу над Кадісом: Результати 14 туру Ла-Ліги 1002
Блаттер: Іран має бути виключений з чемпіонату світу-2022 Блаттер: Іран має бути виключений з чемпіонату світу-2022 1692
Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу 1397
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст 1437
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 27545
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 1318
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6936
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123595
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223358 3
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1597
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18531 12
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85917