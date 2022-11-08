Усик розповів, чому не хоче нокаутувати Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не хоче достроково перемогти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) у потенційному бою.

Про це заявив сам боксер.

"Ф'юрі - добре навчений, великий хлопець, він знає, що робити. Це не буде легка прогулянка. Я це знаю, але готовий. Я зроблю все що завгодно, щоб перемогти.

Нокаут - це складне завдання для спортсмена. Я справді не хочу ні в кого забирати здоров'я. Я дуже щасливий, коли обидва залишаємо ринг на своїх ногах. Звісно, ​​я хочу перемогти, але не хочу нікому завдати шкоди", - сказав Усик.