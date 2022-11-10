Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

ESPN представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг четверту позицію у списку в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє ESPN.

Лідирує в рейтингу Теренс Кроуфорд, а до трійки також входять Наоя Іноуе та Еррол Спенс.

Василь Ломаченко опустився на одну позицію та посідає десяте місце.

Рейтинг P4P від ​​ESPN:

1 (1). Теренс Кроуфорд

2(2). Наоя Іноуе

3 (3). Еррол Спенс

4 (4). Олександр Усик

5 (5). Сауль Альварес

6 (6). Тайсон Ф'юрі

7 (7). Артур Бетербієв

8 (8). Дмітрій Бівол

9 (10). Шакур Стівенсон