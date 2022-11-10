Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

Джерело - espn.com.
Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг четверту позицію у списку в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Про це повідомляє ESPN.
Лідирує в рейтингу Теренс Кроуфорд, а до трійки також входять Наоя Іноуе та Еррол Спенс.
Василь Ломаченко опустився на одну позицію та посідає десяте місце.
Рейтинг P4P від ESPN:
1 (1). Теренс Кроуфорд
2(2). Наоя Іноуе
3 (3). Еррол Спенс
4 (4). Олександр Усик
5 (5). Сауль Альварес
6 (6). Тайсон Ф'юрі
7 (7). Артур Бетербієв
8 (8). Дмітрій Бівол
9 (10). Шакур Стівенсон
10 (9). Василь Ломаченко