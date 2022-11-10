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Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

Сьогодні 16:38 180 0
ESPN представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу
#Олександр Усик

Джерело - espn.com.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг четверту позицію у списку в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє ESPN.

Лідирує в рейтингу Теренс Кроуфорд, а до трійки також входять Наоя Іноуе та Еррол Спенс.

Василь Ломаченко опустився на одну позицію та посідає десяте місце.

Рейтинг P4P від ​​ESPN:

1 (1). Теренс Кроуфорд
2(2). Наоя Іноуе
3 (3). Еррол Спенс
4 (4). Олександр Усик
5 (5). Сауль Альварес
6 (6). Тайсон Ф'юрі
7 (7). Артур Бетербієв
8 (8). Дмітрій Бівол
9 (10). Шакур Стівенсон
10 (9). Василь Ломаченко
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