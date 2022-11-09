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Усик: З Ф'юрі доведеться якось домовитися

Сьогодні 20:54 207 0
Олександр Усик прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі
Усик: З Ф'юрі доведеться якось домовитися
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) готовий битися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Усик розповів, чому не хоче нокаутувати Ф'юрі

"Нам доведеться якось домовитися з цього питання. Спорт – це спорт, а бізнес – це бізнес. Для мене бокс – це просто спорт, а для тих, хто влаштує бій – це великий бізнес. На рингу два боксери, їхня робота – боксувати. Решта – це організатори, спонсори та багато інших факторів, які необхідно враховувати. Як тільки все владнається, ми домовимося, підпишемо офіційні документи і працюватимемо", – сказав Усик.

Нагадаємо, Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN.

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