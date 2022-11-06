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Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN

Сьогодні 21:27 224 0
У рейтингу відсутній Тайсон Ф’юрі, адже він оголосив про завершення кар’єри
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
#Олександр Усик

Джерело - DAZN.

Першу позицію рейтингу P4P зберіг чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Про це провідомляє DAZN.

У рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії відсутній Тайсон Ф’юрі, адже він оголосив про завершення кар’єри.

Також повідомляється, що Джервонта і Ломаченко близькі до потрапляння в рейтинг.

Топ-10 P4P від DAZN:

1 (1). Олександр Усик
2 (2). Теренс Кроуфорд
3 (3). Наоя Інуе 
4 (4). Сауль Альварес 
5 (6). Дмитро Бівол 
6 (5). Еррол Спенс
7 (7). Стівен Фултон 
8 (8). Девін Хейні 
9 (9). Шакур Стівенсон
10 (10). Джермелл Чарло

Нагадаємо, менеджер Усика оцінив готовність до організації бою з Ф'юрі.

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