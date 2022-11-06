У рейтингу відсутній Тайсон Ф’юрі, адже він оголосив про завершення кар’єри

Джерело - DAZN.

Першу позицію рейтингу P4P зберіг чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Про це провідомляє DAZN.

У рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії відсутній Тайсон Ф’юрі, адже він оголосив про завершення кар’єри.

Також повідомляється, що Джервонта і Ломаченко близькі до потрапляння в рейтинг.

Топ-10 P4P від DAZN:

1 (1). Олександр Усик

2 (2). Теренс Кроуфорд

3 (3). Наоя Інуе

4 (4). Сауль Альварес

5 (6). Дмитро Бівол

6 (5). Еррол Спенс

7 (7). Стівен Фултон

8 (8). Девін Хейні

9 (9). Шакур Стівенсон

10 (10). Джермелл Чарло

Нагадаємо, менеджер Усика оцінив готовність до організації бою з Ф'юрі.