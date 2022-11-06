Джерело - DAZN.
Першу позицію рейтингу P4P зберіг чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.
Про це провідомляє DAZN.
У рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії відсутній Тайсон Ф’юрі, адже він оголосив про завершення кар’єри.
Також повідомляється, що Джервонта і Ломаченко близькі до потрапляння в рейтинг.
Топ-10 P4P від DAZN:
1 (1). Олександр Усик
2 (2). Теренс Кроуфорд
3 (3). Наоя Інуе
4 (4). Сауль Альварес
5 (6). Дмитро Бівол
6 (5). Еррол Спенс
7 (7). Стівен Фултон
8 (8). Девін Хейні
9 (9). Шакур Стівенсон
10 (10). Джермелл Чарло
Нагадаємо, менеджер Усика оцінив готовність до організації бою з Ф'юрі.