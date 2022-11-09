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Усик: Я пишаюся всім, чого досягла моя країна, я пишаюся українцями

Сьогодні 15:10 139 0
Усик розповів, що пишається своєю Батьківщиною
Усик: Я пишаюся всім, чого досягла моя країна, я пишаюся українцями
#Олександр Усик

Джерело - Interia.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик пишається Україною.

Про це він розповів порталу Interia.

"Сучасна, незалежна Україна існує понад 30 років, і всі ці роки ми за щось боролися: за свободу, за право на самовизначення, за переконання та цінності. І вони постійно нам усе ускладнюють. Вони кажуть, що ми ніхто, що такої країни немає, що ні на що не маємо права. Що Україна - це штучно вигадана країна. Це, звичайно, повна хрінь".

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"Я пишаюся всім, чого досягла моя країна, я пишаюся українцями. Бути українцем - це почесно. Звідки взялися всі ці великі боксери? Думаю, нам просто потрібно це. Бог посилає нам людей, які допомагають нам перемагати. Які показують своїм прикладом, як боротися та як перемагати", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN.

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