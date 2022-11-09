Усик: Я пишаюся всім, чого досягла моя країна, я пишаюся українцями

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик пишається Україною.

Про це він розповів порталу Interia.

"Сучасна, незалежна Україна існує понад 30 років, і всі ці роки ми за щось боролися: за свободу, за право на самовизначення, за переконання та цінності. І вони постійно нам усе ускладнюють. Вони кажуть, що ми ніхто, що такої країни немає, що ні на що не маємо права. Що Україна - це штучно вигадана країна. Це, звичайно, повна хрінь".