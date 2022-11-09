Усик: Західні політики, які підтримують путіна - кишенькові маріонетки

Джерело - Interia.
Усі західні політики, які підтримують президента росії (терористичної держави) володимира путіна - це його кишенькові маріонетки.
Про це заявив український боксер Олександр Усик.
"Україна переможе, навіть не сумнівайтесь. Я вірю в Бога. Коли ви вірите в Бога, ви вірите в добро і його перемогу. Це не ми напали. Це на нас напало. Бог справедливий і захищає тих, хто має рацію".
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"Усі західні політики, які підтримують путіна - це його кишенькові маріонетки, просто куплені ним", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN.