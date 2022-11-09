Британець розповів про свого тренера

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має намір продовжити співпрацю з тренером Робертом Гарсією.

Про це він розповів порталу Вoxingnews24.

"Я дуже поважаю Роберта Гарсію. Він дійсно хороша людина і дійсно хороший тренер. Чи працюватиму я з ним знову? Так, я б попрацював. Те, що я сказав Роберту та його команді, я хочу бути вільним духом. Я провів одинадцять років з одним тренером, а тепер відчуваю, що хочу навчитися якомога більше".

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"Чесно кажучи, справа не в тренері, а в бійці. В тому, що він має в голові. Я відчуваю, що перебуваю в тому становищі, що можу працювати з будь-ким. Тож хто знає, що буде наступного року? Для бійця важливо мати чудового тренера. Якщо у вас є тренер, який дає вам марні поради щодо тренувань, це не виправить ситуацію", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа вірить у бій з Ф’юрі.