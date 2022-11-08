Джошуа вірить у бій з Ф’юрі

Бій між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може відбутись в майбутньому.

Про це розповів сам британський боксер.

"Бій з Тайсоном Ф’юрі ще відбудеться. Бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі став би для мене великою можливістю після поразки.

Переговори про цей бій допомогли мені знову піднятися після поразки. Тому прикро, що цього не сталося. Ось чому я після цього вирішив, що вийшло забагато метушні. Коли я знову буду готовий продовжувати, то я все зроблю як слід.

У тому сенсі, що у нас є часові рамки, у мене є список потенційних суперників, і ми задамо жару", - сказав Джошуа.