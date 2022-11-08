Головне
Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:02 245
Українські клуби дізналися суперників у плейоф раунді Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 16:24 87
Металіст розписав мирову з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 192
Яремчук пропустить найближчі матчі Брюгге
Сьогодні 14:12 263
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Сьогодні 13:37 251798
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8890
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 377
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 1017
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 398
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 18:38 17853
Прямі трансляції

Джошуа вірить у бій з Ф’юрі

Сьогодні 14:41 223 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі
Джошуа вірить у бій з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Бій між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може відбутись в майбутньому.

Про це розповів сам британський боксер.

"Бій з Тайсоном Ф’юрі ще відбудеться. Бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі став би для мене великою можливістю після поразки.

Переговори про цей бій допомогли мені знову піднятися після поразки. Тому прикро, що цього не сталося. Ось чому я після цього вирішив, що вийшло забагато метушні. Коли я знову буду готовий продовжувати, то я все зроблю як слід.

У тому сенсі, що у нас є часові рамки, у мене є список потенційних суперників, і ми задамо жару", - сказав Джошуа.

Раніше визначився наступний суперник Вайлдера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8890
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 3320
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України 2993 1
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 251798
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш 1149
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 17853
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 11322 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9747 6
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25584
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12522
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31835 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 46648