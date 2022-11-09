Джерело - Boxingnews 24.

Боксер Олександр Усик може до 4 березня 2023 року провести бій з Тайсоном Ф'юрі за всі титули суперважкої ваги.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"З промоутерами ми вже все узгодили, з нашого боку все вирішено. Потрібна лише згода Ф'юрі. Бій за всі титули має відбутися не раніше 18 лютого і не пізніше 4 березня", - сказав Клімас.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі та четвертий пояс суперважкої ваги. Сам Тайсон 3 грудня вийде на поєдинок проти Дерека Чісори.

Нагадаємо Джошуа вірить у бій з Ф’юрі.