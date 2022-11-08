Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 14:19 4066 1
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Сьогодні 13:37 251700
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8791
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 351
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 242
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 369
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 18:38 17695
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Вчора 15:19 1256 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 13:21 1880
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Вчора 10:33 33939
Прямі трансляції

Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України

Сьогодні 13:52 674 0
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України
#Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Ентоні Джошуа виклав фото з росіянином Русланом Проводніковим, який заявив, що готовий воювати проти України

Про це повідомляє Luckypunch.net в Instagram. 

Джошуа сфотографувався з Проводніковим на пляжі в Абу-Дабі (ОАЕ), куди вони обидва приїхали на бій росіянина Дмитра Бівола проти мексиканця Хільберто Раміреса, який відбувся 5 листопада. 

Проводніков 4 жовтня заявив, що він відвідав військомат і готовий їхати на війну проти України. 

"Ми часто говоримо про патріотизм. Часто говоримо про любов до батьківщини. І ця ситуація може показати, хто з нас любить свою батьківщину. Я вранці забіг у військкомат. Хочу сказати, що я готовий. Я був одним з перших, хто прийшов. Чесно скажу, мені страшно теж. Невідомість лякає. Але діяти треба тоді, коли дуже страшно", - сказав Проводніков. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Luckypunch.net (@luckypunchnet)

Нагадаємо, Джошуа хоче знову битись з Руїсом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8791
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО 3798
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 251700
Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо 3823
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 4066 1
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 17695
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57119 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15860
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7935 7
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31834 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99941
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 21803