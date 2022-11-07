Гірн: Джошуа хоче знову битись з Руїсом

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) готовий провести третій бій проти Енді Руїса (35-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Деонтей Вайлдер - одне з імен, про які я говорив йому сьогодні ввечері. Я не просто так його назвав, але я не можу сказати Ей Джею взяти бій, який він не хоче проводити.

Він говорив сьогодні ввечері про Енді Руїса. Я запитав, чи він хоче битися проти Енді Руїса, і Ей Джей відповів: "Так, я хотів би битися з ним знову". Я подумав: "Чому? Ти більше не будеш битись з ним". Він запитав: "Чому б і ні?" Я відповів: "Йди на х##". Він жахливий.

Він побачив Джалолова і сказав: "Я хотів би з ним битися". Я запитав: "Чому? У нього рекорд десь 4-0".

Він просто хоче битися з усіма. Це буде нелегкий бій, але легший, ніж проти Деонтея Вайлдера чи Ділліана Вайта, по суті", - сказав Гірн.