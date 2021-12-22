Проводніков повісив рукавички на цвях

Колишній чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Руслан Проводніков вирішив завершити кар'єру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я вішаю рукавички на цвях, я залишаю ринг", - сказав Проводніков, який володів титулом WBO з 2013 по 2014 рік.

37-річний спортсмен оголосив про відхід з боксу після перемоги у благодійному бою над експретендентом на чемпіонський титул UFC Алі Багаутіновим.

Зазначимо, що на професійному рингу Руслан провів 30 поєдинків, 25 з них виграв, 18 перемог здобув нокаутом. У пасиві у Проводнікова п'ять поразок.