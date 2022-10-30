Джерело - Чемпіон.
Український легковаговик Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) провів розмову з абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні (29-0, 15 КО).
Боксери зустрілися віч-на-віч після перемоги українця над Ортісом.
"Я думаю, що це був не найкращий виступ, але я знаю, що якби ми з Ломою билися, то цього вечора ми побачили б краще шоу", - сказав Хейні.
Ломаченко: Я щасливий, я щасливий повернутися в ринг
"Я готовий до бою, я говорив про це раніше. Я готовий до будь-якого варіанту", - відповів Ломаченко.
Loma & Haney share the ring post-fight 👀 pic.twitter.com/dA039ms7py— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022