Український легковаговик Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) провів розмову з абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Боксери зустрілися віч-на-віч після перемоги українця над Ортісом.

"Я думаю, що це був не найкращий виступ, але я знаю, що якби ми з Ломою билися, то цього вечора ми побачили б краще шоу", - сказав Хейні.