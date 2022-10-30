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Ломаченко та Хейні готові провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Сьогодні 08:09 194 0
Боксери зустрілися віч-на-віч після перемоги українця над Ортісом
Ломаченко та Хейні готові провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) провів розмову з абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Боксери зустрілися віч-на-віч після перемоги українця над Ортісом.

"Я думаю, що це був не найкращий виступ, але я знаю, що якби ми з Ломою билися, то цього вечора ми побачили б краще шоу", - сказав Хейні.

  Ломаченко: Я щасливий, я щасливий повернутися в ринг

"Я готовий до бою, я говорив про це раніше. Я готовий до будь-якого варіанту", - відповів Ломаченко.

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