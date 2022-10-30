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Ломаченко: Я готовий до бою з Хейні

Сьогодні 06:36 1401 0
Ломаченко: Я готовий до бою з Хейні

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) переміг Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовому поєдинку.

Українець прокоментував свою звитягу над американським боксером.

"Я щасливий, я щасливий повернутися в ринг. Дякую за підтриму вболівальникам. Дякую Ісусу Христу, команді, батьку. Я казав, що Ортіс - ТОП-боєць. Ми знали про нього, ми готувалися до цього".

  Ломаченко - Ортіс: Як це було

"Мені потрібно 4 пояси. Я готовий до бою з Хейні, я готовий до будь-якої пропозиції", - сказав Ломаченко після бою.

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