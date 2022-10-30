Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) переміг Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовому поєдинку.
Українець прокоментував свою звитягу над американським боксером.
"Я щасливий, я щасливий повернутися в ринг. Дякую за підтриму вболівальникам. Дякую Ісусу Христу, команді, батьку. Я казав, що Ортіс - ТОП-боєць. Ми знали про нього, ми готувалися до цього".
"Мені потрібно 4 пояси. Я готовий до бою з Хейні, я готовий до будь-якої пропозиції", - сказав Ломаченко після бою.
BY UNANIMOUS DECISION 🗣️@VasylLomachenko #LomaOrtiz pic.twitter.com/TzJwv2WQN5— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022