Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) переміг Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовому поєдинку.

Українець прокоментував свою звитягу над американським боксером.

"Я щасливий, я щасливий повернутися в ринг. Дякую за підтриму вболівальникам. Дякую Ісусу Христу, команді, батьку. Я казав, що Ортіс - ТОП-боєць. Ми знали про нього, ми готувалися до цього".