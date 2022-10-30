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Історія дня. За "Гуркіт в джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі

Сьогодні 13:19 3733 0
Історія дня. За "Гуркіт в джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі

Джерело - Чемпіон.

30 жовтня 1974 році в столиці Заіра Кіншасі в ринг вийшли Мохаммед Алі і Джорж Формен. Їх поєдинок увійшла в історію як "Гуркіт в джунглях" (The Rumble in the Jungle) і зараз вважається одним з кращих боїв 20-го століття. Але ви дуже здивуєтесь, коли дізнаєтесь, хто фінансував це боксерське шоу і чому.

Саме тоді зійшла зірка молодого промоутера Дона Кінга, який домовився з американським радником диктатора Заїру Мобуту провести чемпіонський бій в столиці країни Кіншасі. Менеджер Алі і бізнес-партнер Кінга Герберт Мухаммад захопив проектом "першого чемпіонського бою в хевівейті в Африці темношкірого мусульманина Алі" тодішнього лідера Лівії Муаммара Каддафі, який виділив на проведення івенту 12 мільйонів доларів (!). По 5 мільйонів заробили Мохаммед Алі і Джорж Формен, 2 мільйони склав гонорар промоутерів. Спеціально для бою було побудовано стадіон на 60 тисяч глядачів, поєдинок увійшов у світову історію як "Гуркіт в джунглях" (The Rumble in the Jungle) і зараз вважається одним з кращих боїв 20-го століття. Але ціна цього поєдинку не була ринковою. Навіть якби його провели в США, організатори не змогли б згенерувати доходи в 12 мільйонів доларів.

Відео цього бою.

Щось схоже сталося 5 жовтня 2013 року в Москві в рамках бою Володимира Кличка з Олександром Повєткіним. Тоді російські промоутери так хотіли організувати бій Повєткіна з Кличком в столиці своєї країни, що виграли торги на організацію поєдинку з неринковою сумою в 23 233 330 доларів, з яких 17,42 мільйонів було заплачено Володимиру Кличку (українець як чинний чемпіон мав право на 75 відсотків призового фонду). В результаті російська сторона зазнала збитків понад 10 мільйонів доларів. І це при абсолютно передбачуваній спортивній складовій, в якій українець на очах 15 тисяч співвітчизників Повєткіна декласував росіянина.

Максим Розенко, Чемпіон

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