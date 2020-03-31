Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою

Гуркіт в джунглях - боксерський поєдинок між Мохаммедом Алі і Джорджем Форманом, відбулася 30 жовтня 1974 року в місті Кіншаса, Заїр (нині Демократична Республіка Конго).

Цей бій часто розглядається як один з найбільших боксерських поєдинків XX століття. Він відбувався в тропічних умовах, в період дощів і підвищеної вологості. До того ж, для зручності американського телеглядача, бій провели о 4 годині ранку за місцевим часом.

Поєдинок завершився у 8 раунді перемогою Мохаммеда Алі.

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