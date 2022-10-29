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Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE

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Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) в 12-раундовому бою в легкій вазі зустрінеться з американцем Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО).

Поєдинок відбудеться 30 жовтня орієнтовно о 6:00 за київським часом у межах боксерського вечора компанії Top Rank у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater.

Пряма трансляція в Україні відбудеться в медіасервісі Megogo. Детальніше ТУТ.

Наш сайт веде онлайн поєдинку.

Цікаві факти

  • Про бій було оголошено 12 вересня.
  • Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі.
  • Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0.
  • Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.
  • Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга.
  • 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою.
  • Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.
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