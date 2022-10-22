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Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини

Сьогодні 20:00 184 0
Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела зустріч з ексчемпоіном світу з боксу Володимиром Кличком.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Сьогодні я мала змогу обмінятися думками з багаторазовим чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Володимиром Кличком у Міністерстві оборони. Сьогодні він "воює" за свою країну. Німеччина продовжує підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, у її боротьбі зі злочинною російською агресією".

  Кличко: Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя

"Тому нам обом було важливо поговорити про підтримку для України, ППО, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitzen2000, реактивні системи залпового вогню, бронетехніку, розмінування, зимову підтримку, навчання", - написала Ламбрехт.

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Допис, поширений Christine Lambrecht (@christine.lambrecht)

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