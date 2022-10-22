Джерело - Чемпіон.
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела зустріч з ексчемпоіном світу з боксу Володимиром Кличком.
Про це вона повідомила в Інстаграмі.
"Сьогодні я мала змогу обмінятися думками з багаторазовим чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Володимиром Кличком у Міністерстві оборони. Сьогодні він "воює" за свою країну. Німеччина продовжує підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, у її боротьбі зі злочинною російською агресією".
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"Тому нам обом було важливо поговорити про підтримку для України, ППО, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitzen2000, реактивні системи залпового вогню, бронетехніку, розмінування, зимову підтримку, навчання", - написала Ламбрехт.
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