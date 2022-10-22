Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела зустріч з ексчемпоіном світу з боксу Володимиром Кличком.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Сьогодні я мала змогу обмінятися думками з багаторазовим чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Володимиром Кличком у Міністерстві оборони. Сьогодні він "воює" за свою країну. Німеччина продовжує підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, у її боротьбі зі злочинною російською агресією".