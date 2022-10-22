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Ломаченко: У нашій країні жахливий час

Сьогодні 12:10 63 0
Василь Ломаченко прокоментував війну в Україні
Ломаченко: У нашій країні жахливий час
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відвідав благодійний вечір Олександра Усика у Каліфорнії, де розповів про війну в Україні.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

"Для нас це велика подія (благодійний вечір - прим.), оскільки Усик підтримує багатьох українців, підтримує нашу країну. Він багато допомагає Україні. Тож ми з нетерпінням чекаємо на початок цього заходу".

"Мені дуже складно пояснити вам, тому що моя англійська обмежена. У нашій країні жахливий час. Звичайно, ми всі хочемо зупинити цю війну. Я не хочу бачити, як помирає багато людей, тому ми привертаємо до цього увагу", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко 29 жовтня вийде на бій з Джемейном Ортісом.

Раніше Ворд закликав Хейні побитися з Ломаченком.

Читайте також: Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом

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