Ломаченко: У нашій країні жахливий час

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відвідав благодійний вечір Олександра Усика у Каліфорнії, де розповів про війну в Україні.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

"Для нас це велика подія (благодійний вечір - прим.), оскільки Усик підтримує багатьох українців, підтримує нашу країну. Він багато допомагає Україні. Тож ми з нетерпінням чекаємо на початок цього заходу".

"Мені дуже складно пояснити вам, тому що моя англійська обмежена. У нашій країні жахливий час. Звичайно, ми всі хочемо зупинити цю війну. Я не хочу бачити, як помирає багато людей, тому ми привертаємо до цього увагу", - сказав Ломаченко.