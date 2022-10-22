Ломаченко: У нашій країні жахливий час

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відвідав благодійний вечір Олександра Усика у Каліфорнії, де розповів про війну в Україні.
Про це розповів сам боксер в інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports.
"Для нас це велика подія (благодійний вечір - прим.), оскільки Усик підтримує багатьох українців, підтримує нашу країну. Він багато допомагає Україні. Тож ми з нетерпінням чекаємо на початок цього заходу".
"Мені дуже складно пояснити вам, тому що моя англійська обмежена. У нашій країні жахливий час. Звичайно, ми всі хочемо зупинити цю війну. Я не хочу бачити, як помирає багато людей, тому ми привертаємо до цього увагу", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко 29 жовтня вийде на бій з Джемейном Ортісом.
Раніше Ворд закликав Хейні побитися з Ломаченком.
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