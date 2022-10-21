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Ломаченко: Не думаю, що Хейні бігатиме від мене

Сьогодні 11:40 57 0
Василь Ломаченко прокоментував перемогу Девіна Хейні над Джорджем Камбососом
Ломаченко: Не думаю, що Хейні бігатиме від мене
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий до бою проти абсолютного чемпіона Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я дивився бій Хейні - Камбосос. Мені сподобалося. Хейні показав дуже хороший джеб, він був технічніший, краще адаптувався. Девін був швидше, ніж Камбосос. Мені сподобався цей поєдинок.

Мій бій з Хейні? Спочатку на мене чекає поєдинок 29 жовтня. 

Пол Маліньяджі сказав, що Хейні бігатиме від мене? Я так не думаю. Мені нема чого сказати Девіну. Я зачекаю до 29 жовтня, а після цього ми можемо поговорити", - сказав Ломаченко.

Ломаченко 29 жовтня вийде на бій з Джемейном Ортісом.

16 жовтня Хейні переміг Камбососа в реванші одноголосним рішенням суддів.

Раніше Ворд закликав Хейні побитися з Ломаченком.

Читайте також: Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом

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