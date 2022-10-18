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Став відомий наступний суперник Головкіна

Сьогодні 14:40 232 0
Дата бою наразі невідома
Став відомий наступний суперник Головкіна
#Фалькао, #Геннадій Головкін

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями IBF і WBA в середній вазі казахстанець Геннадій Головкін мав зустрітися з кубинцем Ерісланді Ларою в наступному бою, однак у нього змінився суперник.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Керівництво IBF і WBA досягло спільного рішення щодо наступного суперника Геннадія, призначивши тому іншого опонента.

Казахстанський боксер поб'ється з непереможеним бразильцем Есківою Фалькао, який посідає перше місце в рейтингу за версією IBF, а потім Лара зустрінеться з переможцем цього протистояння.

Варто зазначити, що команди ще не отримали офіційного оповіщення.

Нагадаємо, Фалькао останній поєдинок провів у травні цього року, перемігши одноголосним рішенням суддів аргентинця Крістіана Фабіана Ріоса. Головкін у вересні втретє в кар'єрі зустрівся з мексиканцем Саулем Альваресом та програв рішенням суддів.

Раніше стало відомо, скільки заробили Альварес та Головкін за третій бій.

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