Став відомий наступний суперник Головкіна

Дата бою наразі невідома

Чемпіон світу за версіями IBF і WBA в середній вазі казахстанець Геннадій Головкін мав зустрітися з кубинцем Ерісланді Ларою в наступному бою, однак у нього змінився суперник.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Керівництво IBF і WBA досягло спільного рішення щодо наступного суперника Геннадія, призначивши тому іншого опонента.

Казахстанський боксер поб'ється з непереможеним бразильцем Есківою Фалькао, який посідає перше місце в рейтингу за версією IBF, а потім Лара зустрінеться з переможцем цього протистояння.

Варто зазначити, що команди ще не отримали офіційного оповіщення.

Нагадаємо, Фалькао останній поєдинок провів у травні цього року, перемігши одноголосним рішенням суддів аргентинця Крістіана Фабіана Ріоса. Головкін у вересні втретє в кар'єрі зустрівся з мексиканцем Саулем Альваресом та програв рішенням суддів.

Раніше стало відомо, скільки заробили Альварес та Головкін за третій бій.