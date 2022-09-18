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Стало відомо, скільки заробили Альварес та Головкін за третій бій

Сьогодні 14:39 270 0
Канело отримав більш, ніж удвічі більше за опонента
Стало відомо, скільки заробили Альварес та Головкін за третій бій
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - sport.ua.

Мексиканський боксер Сауль Альварес за бій з Геннадієм Головкіним із Казахстану отримає 45 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Mirror.

Головкін заробив 20 мільйонів у.о.

На кону стояв титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі. Судді одноголосно присудили перемогу Канело (116-112, 115-113, 115-113), який поставив ефектну крапку в чемпіонській трилогії.

Нагадаємо, що перший поєдинок між боксерами відбувся у вересні 2017 року і завершився внічию. У другій сутичці в 2018 році Альварес здобув перемогу за очками.

Варто зазначити, що за перший та другий бої Альварес отримав по 5 мільйонів доларів. Головкін заробив 3 та 4 мільйони відповідно за попередні поєдинки з Канело.

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