WBA санкціонувала бій Головкіна проти Лари

Сторони повинні досягти угоди не пізніше 23 жовтня.

Джерело - tribuna.

WBA санкціонувала бій чемпіона WBA та IBF у середній вазі Геннадія Головкіна (42-2-1, 37 КО) проти регулярного чемпіона Ерісланді Лари (29-3-3, 17 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Обидві сторони були повідомлені в п’ятницю вдень, тепер вони повинні розпочати переговори і досягти угоди не пізніше 23 жовтня.

"WBA прийняла рішення, яке говорить, що чемпіон повинен захистити свій чемпіонський титул проти офіційного претендента через 120 днів після виграшу титулу. Головкін виграв титул 9 квітня минулого року, перемігши Рету Мурату, тому крайній термін минув 8 серпня минулого року, і він повинен зустрітися з кубинцем у своєму наступному бою", — написав голова комітету WBA Карлос Чавес.

Якщо бій дійде до промоутерських торгів, Головкін матиме право на сприятливий розподіл 75 на 25, бо він суперчемпіон.

Раніше стало відомо, скільки заробили Альварес та Головкін за третій бій.