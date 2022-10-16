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Вайлдер: Я готовий до будь-кого чи то Енді Руїс, чи Усик

Сьогодні 14:21 93 0
Американець готовий битися з Олександром Усиком
Вайлдер: Я готовий до будь-кого чи то Енді Руїс, чи Усик
#Роберт Хеленіус, #Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Mirror.

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий битися з чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це він заявив після перемоги над Хеленіусом.

"Це був чудовий бій, а хто наступний суперник? Ходили чутки про Олександра Усика, але я бачу, що його тут немає. У більшості випадків хлопці, які кажуть, що хочуть битись проти мене, приходять на мої поєдинки".

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"Я готовий до того, що моїм суперником стане хто завгодно, будь то Енді Руїс чи Усик. Деонтей Вайлдер повернувся, ажіотаж у дивізіоні повернувся. Без Деонтея Вайлдера немає надважкої ваги, це факт", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Усик відвідав Криворізьку окрему бригаду тероборони.

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