Усик відвідав Криворізьку окрему бригаду тероборони

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відвідав Криворізьку окрему бригаду територіальної оборони.
Про це повідомляє пресслужба ТРО.
"На прохання боксер показав пояси, а своєю енергією зарядив наших бійців на впевнену перемогу над окупантами на полі бою, де замість рукавичок - зброя, а замість рингу - наша Україна, яка буде звільнена від загарбників".
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"Олександр висловив своє захоплення військовослужбовцями, які хоробро дають відсіч ворогу та згадав про важку ціну, яку ми платимо у боротьбі за нашу свободу", - йдеться у повідомленні.