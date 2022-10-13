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Усик відвідав Криворізьку окрему бригаду тероборони

Сьогодні 15:47 86 0
Український боксер зустрівся з нашими захисниками
Усик відвідав Криворізьку окрему бригаду тероборони
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відвідав Криворізьку окрему бригаду територіальної оборони.

Про це повідомляє пресслужба ТРО.

"На прохання боксер показав пояси, а своєю енергією зарядив наших бійців на впевнену перемогу над окупантами на полі бою, де замість рукавичок - зброя, а замість рингу - наша Україна, яка буде звільнена від загарбників".

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"Олександр висловив своє захоплення військовослужбовцями, які хоробро дають відсіч ворогу та згадав про важку ціну, яку ми платимо у боротьбі за нашу свободу", - йдеться у повідомленні.

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