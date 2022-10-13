Усик відвідав Криворізьку окрему бригаду тероборони

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відвідав Криворізьку окрему бригаду територіальної оборони.

Про це повідомляє пресслужба ТРО.

"На прохання боксер показав пояси, а своєю енергією зарядив наших бійців на впевнену перемогу над окупантами на полі бою, де замість рукавичок - зброя, а замість рингу - наша Україна, яка буде звільнена від загарбників".