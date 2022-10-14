Ломаченко - Ортіс: де дивитися онлайн бій

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) зустрінеться проти американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс Megogo у розділі Спорт та на телеканалі Мегого Гонг.

Цікаві факти