Вайлдер: Я піду за Усиком, щоб відібрати титули

Деонтей Вайлдер прокоментував бій проти Олександра Усика

Американський суперваговик Деонтей Вайлдер після своєї перемоги над Робертом Геленіусом розраховує зустрітися в ринзі з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

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"Якщо в мене буде вибір, то, звичайно, я піду за Усиком. Я піду за Усиком, відберу титули, а потім дам шанс Енді Руїсу. Ось як це працює. Хто б не пішов таким шляхом? Ми в цьому бізнесі, щоб досягти величі і збирати пояси. Отже, якщо у вас є чемпіон, який дає вам шанс, чому ви повинні відмовитися від цього? Бувають випадки, коли люди відмовляються від титульного бою, але це тільки тому, що вони не готові. Якщо ви в хорошій фізичній формі і готові битися з ким завгодно, то потрібно скористатися подібною можливістю", - розповів Вайлдер.

Раніше Вайлдер підтвердив бажання побитися з Джошуа.