Ф'юрі відреагував на виклик Вайлдера

Тайсон Ф'юрі прокоментував бажання Деонтея Вайлдера влаштувати з ним четвертий бій.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіоном світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) впевнений у своїй третій перемозі над американцем Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 KO).

Про це британський боксер розповів в Instagram-stories.

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"Хлопець прагне, щоб йому ще раз надерли дупу", - написав Ф'юрі.

Ф'юрі та Вайлдер раніше билися тричі. У першому бою було зафіксовано нічию, після чого британець двічі переміг достроково.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.