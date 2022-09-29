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Ф'юрі відреагував на виклик Вайлдера

Сьогодні 14:12 297 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бажання Деонтея Вайлдера влаштувати з ним четвертий бій.
Ф'юрі відреагував на виклик Вайлдера
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Чемпіоном світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) впевнений у своїй третій перемозі над американцем Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 KO).

Про це британський боксер розповів в Instagram-stories.

Актуально: Вайлдер: Четвертий бій з Ф'юрі неминучий

"Хлопець прагне, щоб йому ще раз надерли дупу", - написав Ф'юрі.

Ф'юрі та Вайлдер раніше билися тричі. У першому бою було зафіксовано нічию, після чого британець двічі переміг достроково.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.

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