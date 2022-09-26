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Вайлдер підтвердив бажання побитися з Джошуа

Сьогодні 17:54 162 0
Деонтей Вайлдер прокоментував бій з Ентоні Джошуа
Вайлдер підтвердив бажання побитися з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) хоче побитися зі ще одним ексволодарем титулів у дивізіоні Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер у коментарі Fight Hub TV.

"Ми всі виступаємо в надважкій вазі. Люди часто ставлять мені питання про Джошуа та багатьох інших хлопців. Але однозначно найчастіше запитують про мене та Джошуа. Це все ще великий бій, у якому дуже зацікавлені вболівальники.

Я завжди перебуваю в піднесеному настрої в такі моменти. Якщо все піде за планом, якщо ми з ним продовжимо битися, ми зобов'язані зустрітися один із одним. Я протягом багатьох років намагався зробити це, але не досяг успіху. Утім, зараз інший час", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.

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