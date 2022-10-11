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Вайлдер: Я б однозначно побився з Нганну

Сьогодні 15:15 249 0
Нганну неодноразово казав, що хоче випробувати свої сили у боксі
Вайлдер: Я б однозначно побився з Нганну
#Франсіс Нганну, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Insider.

Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) має намір провести бій проти чемпіона важкого дивізіону UFC Френсіса Нганну.

Про це боксер розповів порталу Insider.

"Я б однозначно побився з Нганну. Я думаю, це був би інтригуючий поєдино. Це був би бій, який привернув би до себе великий інтерес. Про цей поєдинок казали мені й раніше, і менеджер Ел Хеймон погодився".

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"Є стара приказка: "Якщо щось приносить гроші, то в цьому є сенс". Нганну теж згоден битися. Хто знає, можливо, ми битимемося в майбутньому. І що буде, якщо ми поб’ємося? О, цей бій захочуть побачити. Майбутнє світло", - сказав Вайлдер.

Раніше Вайлдер підтвердив бажання побитися з Джошуа.

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