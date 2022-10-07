Вайлдер: Сподіваюся Усик дотримається слова

Деонтей Вайлдер прокоментував бій проти Олександра Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер після своєї перемоги над Робертом Геленіусом розраховує зустрітися в ринзі з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це розповів сам американський боксер.

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"Я маю намір відразу піти за титулами. Я чув, що Олександр Усик відвідає мій бій з Геленіусом. Я також чув, що якщо Роберт переможе, то стане обов'язковим претендентом. Усик говорить про те, що поб'ється з переможцем нашого бою. Він подобається мені як особистість, і я ціную це, тому сподіваюся, що він людина слова і захоче зустрітися з переможцем. Сподіваюся, що він дотримається слова, і коли я пройду Геленіуса, ми з Усиком поб'ємося за всі його пояси. Більшість моєї кар'єри я давав іншим бійцям титульні шанси, тому приємно опинитися на іншому боці. Мені довелося пройти через усе, щоб дістатися сюди, тому бій з Усиком буде чудовим. Але я не дивлюсь за спину Геленіусу. Навіть якщо я поб'юся з Усиком, то після цього є ще чудові поєдинки, враховуючи бій з Енді Руїсом", - розповів Вайлдер.

Раніше Вайлдер підтвердив бажання побитися з Джошуа.