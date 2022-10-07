Чарр вказав, за скільки раундів нокаутує Ф'юрі

Німецький суперважковаговик Мануель Чарр закликав чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі підписати контракт на поєдинок.

Про це розповів сам боксер.

"Справи такі, що я все ще чекаю підписаного контракту на бій з Тайсоном Ф'юрі. Разом із моїм промоутером Еролом Джейланом я вже давно підписав договір. Він включає те, що я можу битися проти всіх трьох боксерів Френка Воррена.

Не має значення, хто з них трьох хоче бути побитим першим, я готовий. Я битимуся з усіма трьома за один вечір. Я нікого не боюся. Страх - це почуття, а почуття можна контролювати. Страх існує лише у вашому розумі.

Усі, кому я знайомий, знають, що я готовий битися навіть із тиранозавром. Я нокаутую Тайсона Ф'юрі за чотири раунди", - розповів Чарр.