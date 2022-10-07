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Чарр вказав, за скільки раундів нокаутує Ф'юрі

Сьогодні 23:11 47 0
Мануель Чарр прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Чарр вказав, за скільки раундів нокаутує Ф'юрі
#Тайсон Ф'юрі, #Чарр

Джерело - Чемпіон.

Німецький суперважковаговик Мануель Чарр закликав чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі підписати контракт на поєдинок.

Про це розповів сам боксер.

"Справи такі, що я все ще чекаю підписаного контракту на бій з Тайсоном Ф'юрі. Разом із моїм промоутером Еролом Джейланом я вже давно підписав договір. Він включає те, що я можу битися проти всіх трьох боксерів Френка Воррена.

Не має значення, хто з них трьох хоче бути побитим першим, я готовий. Я битимуся з усіма трьома за один вечір. Я нікого не боюся. Страх - це почуття, а почуття можна контролювати. Страх існує лише у вашому розумі.

Усі, кому я знайомий, знають, що я готовий битися навіть із тиранозавром. Я нокаутую Тайсона Ф'юрі за чотири раунди", - розповів Чарр.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі погодився провести поєдинок із Мануелем Чарром.

Раніше Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа.

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